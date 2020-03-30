Кличко: Найбільше хворих на коронавірус на Печерську, двоє подолали недугу
У столиці уже 102 осіб мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19, найбільше хворих на на Печерську, але двоє осіб подолали недугу і вже виписані з лікарні.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 30 березня
Пряма мова: "У столиці стрімко збільшується кількість киян, що мають підтвердження на захворювання коронавірусом. Станом на сьогоднішній ранок це вже – 102 людини! Ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З усіх офіційно зареєстрованих вилікувалися дві людини, вони виписані з Олександрівської лікарні".
Деталі: За словами мера, серед нових хворих 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків – від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до клінічної лікарні № 4, троє – в міську лікарню № 9. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко додав, що з 20 нових випадків 4 – це так звані "сімейні кола", де захворіли кілька членів родини.
Наразі в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом на коронавірус, у міській клінічній лікарні № 4 – 13, а в міській клінічній лікарні № 9 – 7 осіб.
Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Печерському районі (27), Солом'янскому (16) та Голосіївському (14 людей).
У Дарницькому районі 13 хворих на коронавірус, у Святошинському – 8, Шевченківському – 7, Оболонському – 6, Подільському – 5, Деснянському – 4 та у Дніпровському – 2.
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Передісторія:
- Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.