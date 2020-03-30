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Кличко: Больше всего больных коронавирусом на Печерске, двое побороли болезнь

Понедельник, 30 марта 2020, 12:25
Кличко: Больше всего больных коронавирусом на Печерске, двое побороли болезнь
Фото с Facebook Lyudmila Antonenko

В столице уже 102 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, больше всего больных на Печерске, но два человека преодолели болезнь и уже выписаны из больницы.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 30 марта

Прямая речь: "В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтверждение заболевания коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро это уже – 102 человека! Мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из всех официально зарегистрированных вылечились два человека, они выписаны из Александровской больницы".

Детали: По словам мэра, среди новых больных 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу № 4, трое – в городскую больницу № 9. Остальные лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко добавил, что из 20 новых случаев 4 – это так называемые "семейные круги", где заболели несколько членов семьи.

Сейчас в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус, в городской клинической больнице № 4 – 13, а в городской клинической больнице № 9 – 7 человек.

Остальные лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе (27), Соломенском (16) и Голосеевском (14 человек).

В Дарницком районе 13 больных коронавирусом, в Святошинском – 8, Шевченковском – 7, Оболонском – 6, Подольском – 5, Деснянском – 4 и в Днепровском – 2.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирусCovid-2019
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