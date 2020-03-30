Сивохо уволили из СНБО
Шоумена и комика Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которую он занимал на общественных началах.
Источник: ответ аппарат СНБО на запрос "Детектора медиа"
Дословно: "По состоянию на 24 марта (дата, когда послали запрос, – ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах".
Детали: Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.
В то же время там сообщили, что также уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.
Что было раньше: 12 марта ветераны полка "Азов" вытолкали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе.
Предыстория:
- Украинского актера, юмориста и тренера шоу "Лига Смиха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса в октябре 2019 года.
- Сивохо на внеочередных парламентских выборах баллотировался по 49-му одномандатному округу в Донецкой области, но в Верховную Раду не прошел.
- Ткаченко был директором и совладельцем ООО "Квартал-концерт" из группы "Квартал" и театрально-концертного агентства ООО "Нью Фридом".
- На внеочередных парламентских выборах он прошел в Раду по спискам "Слуги народа".