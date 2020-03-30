Голова Запорізької облради захворів на COVID-19, всього в області 13 випадків

У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: пресслужба облради, Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України

Дослівно: "Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак знаходиться на лікарняному. Лабораторно підтверджено, що він інфікований на COVID-19. Наразі, голова обласної ради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції".

Деталі: Самардак звернувся до усіх мешканців області з проханням відповідально ставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів.

Як повідомляє "Запорізький обласний лабораторний центр", станом на 11:00 30 березня в області зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (в т.ч. 2 нових випадки в м. Запоріжжі). Таким чином: у м. Запоріжжя – 9 інфікованих, у м. Бердянськ – 1, у м. Мелітополь – 2, в Мелітопольському районі – 1.

1 хворий у Запоріжжі одужав.

Зазначається, що виявлені 30 березня хворі знаходились раніше вдома на самоізоляції після контакту із хворим, лікуються вдома під наглядом лікарів.

Всі інфіковані або нещодавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус.

Всього в області перевірили 54 підозрілих випадки.

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