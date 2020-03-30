Голова Запорізької облради захворів на COVID-19, всього в області 13 випадків

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Понеділок, 30 березня 2020, 13:53

У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: пресслужба облради, Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України

Дослівно: "Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак знаходиться на лікарняному. Лабораторно підтверджено, що він інфікований на COVID-19. Наразі, голова обласної ради знаходиться  вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції".

Деталі: Самардак звернувся до усіх мешканців області з проханням відповідально ставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів.

Як повідомляє "Запорізький обласний лабораторний центр", станом на 11:00 30 березня в області зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (в т.ч. 2 нових випадки в  м. Запоріжжі). Таким чином: у м. Запоріжжя – 9 інфікованих, у м. Бердянськ – 1, у м. Мелітополь – 2, в Мелітопольському районі  – 1.

1 хворий у Запоріжжі одужав.

Зазначається, що виявлені 30 березня хворі знаходились раніше вдома на самоізоляції після контакту із хворим, лікуються вдома під наглядом лікарів.

Всі інфіковані або нещодавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус.

Всього в області перевірили 54 підозрілих випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Теми: Запоріжжя коронавірус Запорізька область


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