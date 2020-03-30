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Глава Запорожского облсовета заболел COVID-19, всего в области 13 случаев

Понедельник, 30 марта 2020, 13:53
Глава Запорожского облсовета заболел COVID-19, всего в области 13 случаев

У главы Запорожского областного совета Григория Самардака подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: пресс-служба облсовета, Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины

Дословно: "Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас глава областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции".

Детали: Самардак обратился ко всем жителям области с просьбой ответственно относиться к принятым в стране и в области карантинным мероприятиям.

Как сообщает "Запорожский областной лабораторный центр", по состоянию на 11:00 30 марта в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в том числе 2 новых случая в г. Запорожье). Таким образом: в г. Запорожье - 9 инфицированных, в г. Бердянск - 1, в г. Мелитополь - 2, в Мелитопольском районе - 1.

1 больной в Запорожье выздоровел.

Отмечается, что обнаруженные 30 марта больные находились ранее дома на самоизоляции после контакта с больным, лечатся дома под наблюдением врачей.

Все инфицированные или недавно прибыли из-за рубежа (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом.

Всего в области проверили 54 подозрительных случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

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Темы: ЗапорожьекоронавирусЗапорожская область
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