Верховна Рада може провести 30 березня ще одне позачергове засідання – третє, щоб обговорити питання банків, землі та Міністерства фінансів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: У понеділок народні депутати спробують провести ще одне засідання.

Вже всіх депутатів попросили далеко не розходитися

На 16.00 планують ще одне засідання.

Президент Володимир Зеленський ближче до 16-ї приїхав у парламент.

Тим часом Кабінет міністрів перереєстрував постанови про призначення Сергія Марченка і Максима Степанова.

За даними УП, їх "будуть проштовхувати" на посади на новому засіданні.

Пряма мова співрозмовника УП: "Хочемо на 16.00. Банки, земля і ще раз Мінфін (призначення міністра фінансів – ред.)".

Від УП: У понеділок парламент уже провів два позачергових засідання: перше тривало близько 30 хвилин, хоча на нього було винесено широке коло питань, друге тривало менше 10 хвилин – на ньому ухвалили закон про харчування в армії.

Депутати засідали у медичних масках та рукавичках через ризик заразитися коронавірусом, через який в Україні оголошено карантин до 24 квітня.

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики зранку 30 березня не зміг розглянути законопроєкт №3260 про банки (так званий "антиколомойський") через відсутність кворуму, але 13.00 таки зібрався – і ніхто з його членів не виступив проти урядового проєкту, а Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.