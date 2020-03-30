Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи зберуться у понеділок втретє. Зеленський приїхав у Раду

Понеділок, 30 березня 2020, 15:15
Нардепи зберуться у понеділок втретє. Зеленський приїхав у Раду

Верховна Рада збереться о 16:30 на ще одне позачергове засідання – третє за день, – щоб обговорити питання банків, землі та міністрів здоров'я і фінансів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу", анонс парламенту

Деталі: На порядок денний винесено чотири питання:

1) про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я;

2) про призначення Сергія Марченка міністром фінансів;

3) проєкти законів, подані як альтернативні до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571);

4) проєкт закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Раніше у понеділок народних депутатів попросили далеко не розходитися, на 16.00 планували ще одне засідання.

Президент Володимир Зеленський ближче до 16-ї приїхав у парламент.

Тим часом Кабінет міністрів перереєстрував постанови про призначення Сергія Марченка і Максима Степанова.

За даними УП, їх "будуть проштовхувати" на посади на новому засіданні.

Пряма мова співрозмовника УП: "Хочемо на 16.00. Банки, земля і ще раз Мінфін (призначення міністра фінансів – ред.)".

Цьому передувало: У понеділок парламент уже провів два позачергових засідання: перше тривало близько 30 хвилин, хоча на нього було винесено широке коло питань, друге тривало менше 10 хвилин. 

Народні депутати підтримали закони для протидії епідемії COVID-19, ухвалили закон про свою роботу під час карантину, звільнили міністра охорони здоров’я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського, але провалили призначення їхніх наступників, а також зміни до держбюджету-2020.

На другому засіданні Верховна Рада підтримала зміни щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (№3254).

Депутати засідали у медичних масках та рукавичках через ризик заразитися коронавірусом, через який в Україні оголошено карантин до 24 квітня.

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики зранку 30 березня не зміг розглянути законопроєкт №3260 про банки (так званий "антиколомойський") через відсутність кворуму, але 13.00 таки зібрався – і ніхто з його членів не виступив проти урядового проєкту, а Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.

Українська правда, оновлено о 16:00

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадабанкиземляМінфінзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: