Нардепи планують зібратися у понеділок втретє. Зеленський приїхав у Раду
Верховна Рада може провести 30 березня ще одне позачергове засідання – третє, щоб обговорити питання банків, землі та Міністерства фінансів.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"
Деталі: У понеділок народні депутати спробують провести ще одне засідання.
Вже всіх депутатів попросили далеко не розходитися
На 16.00 планують ще одне засідання.
Президент Володимир Зеленський ближче до 16-ї приїхав у парламент.
Тим часом Кабінет міністрів перереєстрував постанови про призначення Сергія Марченка і Максима Степанова.
За даними УП, їх "будуть проштовхувати" на посади на новому засіданні.
Пряма мова співрозмовника УП: "Хочемо на 16.00. Банки, земля і ще раз Мінфін (призначення міністра фінансів – ред.)".
Від УП: У понеділок парламент уже провів два позачергових засідання: перше тривало близько 30 хвилин, хоча на нього було винесено широке коло питань, друге тривало менше 10 хвилин – на ньому ухвалили закон про харчування в армії.
Депутати засідали у медичних масках та рукавичках через ризик заразитися коронавірусом, через який в Україні оголошено карантин до 24 квітня.
Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики зранку 30 березня не зміг розглянути законопроєкт №3260 про банки (так званий "антиколомойський") через відсутність кворуму, але 13.00 таки зібрався – і ніхто з його членів не виступив проти урядового проєкту, а Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.