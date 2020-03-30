Верховна Рада збереться о 16:30 на ще одне позачергове засідання – третє за день, – щоб обговорити питання банків, землі та міністрів здоров'я і фінансів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу", анонс парламенту

Деталі: На порядок денний винесено чотири питання:

1) про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я;

2) про призначення Сергія Марченка міністром фінансів;

3) проєкти законів, подані як альтернативні до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571);

4) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Раніше у понеділок народних депутатів попросили далеко не розходитися, на 16.00 планували ще одне засідання.

Президент Володимир Зеленський ближче до 16-ї приїхав у парламент.

Тим часом Кабінет міністрів перереєстрував постанови про призначення Сергія Марченка і Максима Степанова.

За даними УП, їх "будуть проштовхувати" на посади на новому засіданні.

Пряма мова співрозмовника УП: "Хочемо на 16.00. Банки, земля і ще раз Мінфін (призначення міністра фінансів – ред.)".

Цьому передувало: У понеділок парламент уже провів два позачергових засідання: перше тривало близько 30 хвилин, хоча на нього було винесено широке коло питань, друге тривало менше 10 хвилин.

Народні депутати підтримали закони для протидії епідемії COVID-19, ухвалили закон про свою роботу під час карантину, звільнили міністра охорони здоров’я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського, але провалили призначення їхніх наступників, а також зміни до держбюджету-2020.

На другому засіданні Верховна Рада підтримала зміни щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (№3254).

Депутати засідали у медичних масках та рукавичках через ризик заразитися коронавірусом, через який в Україні оголошено карантин до 24 квітня.

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики зранку 30 березня не зміг розглянути законопроєкт №3260 про банки (так званий "антиколомойський") через відсутність кворуму, але 13.00 таки зібрався – і ніхто з його членів не виступив проти урядового проєкту, а Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, які вносили альтернативи, утрималися.