МОЗ створює пункти сортування хворих на COVID-19

Інфікованих коронавірусом сортуватимуть на ступенем важкості захворювання у спеціальних пунктах ще до потрапляння в лікарню

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: згідно із повідомленням, пункти скринінгового медичного сортування розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації.

За рішенням МОЗ, всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються до медиків (самозвернення, направлення лікарем чи транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги).

Це надасть медичним працівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеню важкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.

З задумом, така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.

В ході первинного скринінгового медичного сортування пацієнтам безконтактно вимірюватимуть температуру тіла та з’ясовуватимуть наявність респіраторних симптомів (кашель, нежить, задишка тощо).

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