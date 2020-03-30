МОЗ створює пункти сортування хворих на COVID-19
Інфікованих коронавірусом сортуватимуть на ступенем важкості захворювання у спеціальних пунктах ще до потрапляння в лікарню
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: згідно із повідомленням, пункти скринінгового медичного сортування розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації.
За рішенням МОЗ, всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються до медиків (самозвернення, направлення лікарем чи транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення ще до входу у приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги).
Це надасть медичним працівникам можливість розподіляти пацієнтів залежно від ступеню важкості та госпіталізувати в лікарні лише тих хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.
З задумом, така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.
В ході первинного скринінгового медичного сортування пацієнтам безконтактно вимірюватимуть температуру тіла та з’ясовуватимуть наявність респіраторних симптомів (кашель, нежить, задишка тощо).
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Передісторія:
- Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків(нові смерті зафіксували у Київській області).
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуаціїна всій території країни.