Минздрав создаёт пункты сортировки больных COVID-19
Инфицированных коронавирусом будут сортировать по степени тяжести заболевания в специальных пунктах еще до попадания в больницу
Источник: пресс-служба МЗ
Детали: согласно сообщению, пункты скрининговой медицинской сортировки развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации.
По решению Минздрава, все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются к медикам (самообращение, направленные врачом или транспортировка бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи).
Это даст медицинским работникам возможность распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только тех больных, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения.
По замыслу, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.
В ходе первичной скрининговой медицинской сортировки пациентам будут бесконтактно измерять температуру тела и выяснять наличие респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).
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Предыстория:
- По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев(новые смерти зафиксировали в Киевской области).
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуациина всей территории страны.