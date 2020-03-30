Минздрав создаёт пункты сортировки больных COVID-19

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Понедельник, 30 марта 2020, 15:50

Инфицированных коронавирусом будут сортировать по степени тяжести заболевания в специальных пунктах еще до попадания в больницу

Источник: пресс-служба МЗ

Детали: согласно сообщению, пункты скрининговой медицинской сортировки развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации.

По решению Минздрава, все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются к медикам (самообращение, направленные врачом или транспортировка бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи).

Это даст медицинским работникам возможность распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только тех больных, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения.

По замыслу, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

В ходе первичной скрининговой медицинской сортировки пациентам будут бесконтактно измерять температуру тела и выяснять наличие респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев(новые смерти зафиксировали в Киевской области).
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуациина всей территории страны.



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