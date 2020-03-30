Во Львове быстрые тесты показали два случая COVID-19
Во Львове экспресс-тесты показали два положительных результата на коронавирус.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook
Прямая речь: "Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. ВАЖНО – это результаты именно экспресс-тестов. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения".
Детали: Садовый уточнил, что первый случай обнаружили у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы.
Второй случай – водитель трамвая (1970 г.р.), у которой нет никаких симптомов. У женщины взяли материал для ПЦР-теста и отправили домой для обсервации под контроль семейного врача.
Трамвай сняли с маршрута. Сейчас тестируют на коронавирус всех водителей.
Садовый уточнил, что во Львове начали массово делать экспресс-тесты в коммунальных учреждениях среди сотрудников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей.
Что было раньше: По состоянию на утро 30 марта во Львоской области зафиксировали 6 случаев коронавируса.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 30 марта в мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.