Додому повернулися 4,8 тисячі українців, черг на пунктах пропуску немає – прикордонники
Державна прикордонна служба повідомляє, що добовий пасажиропотік на кордоні з Україною зменшився до 10 тисяч осіб, додому повернулися 4,8 тисячі українців, наразі черг на пунктах пропуску немає.
Джерело: сайт Держприкордонслужби
Дослівно: "Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій. Майже половина їх – близько 4,8 тисяч – це пропуск громадян України з-за кордону.
Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів".
Деталі: Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для їх перевезення залучили транспорт, наданий місцевою владою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.
Також зазначається, що минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформили на виїзд.
За добу на кордоні провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисяч осіб. Медики ознак захворювання на Covid-19 не виявили. Однак люди підписували згоду на самоізоляцію та отримували відповідні пам’ятки.
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Передісторія:
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, а про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, і що зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.
- Після цієї заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі – на кордонах утворилися величезні черги. За добу 26 березня прикордонники здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. В Україну з-за кордону повернулися понад 18 тисяч українців.
- За даними МЗС, загалом станом на вечір 27 березня 109 тисяч 448 громадян повернулися в Україну.
- З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці можуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
- За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян.