Додому повернулися 4,8 тисячі українців, черг на пунктах пропуску немає – прикордонники

Державна прикордонна служба повідомляє, що добовий пасажиропотік на кордоні з Україною зменшився до 10 тисяч осіб, додому повернулися 4,8 тисячі українців, наразі черг на пунктах пропуску немає.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій. Майже половина їх – близько 4,8 тисяч – це пропуск громадян України з-за кордону.

Ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів".

Деталі: Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для їх перевезення залучили транспорт, наданий місцевою владою та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформили на виїзд.

За добу на кордоні провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисяч осіб. Медики ознак захворювання на Covid-19 не виявили. Однак люди підписували згоду на самоізоляцію та отримували відповідні пам’ятки.

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