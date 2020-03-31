Домой вернулись 4,8 тысячи украинцев, очередей на пунктах пропуска нет – пограничники

Государственная пограничная служба сообщает, что суточный пассажиропоток на границе с Украиной уменьшился до 10 тысяч человек, домой вернулись 4,8 тысячи украинцев, сейчас очередей на пунктах пропуска нет.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций. Почти половина их – около 4800 – это пропуск граждан Украины из-за рубежа.

Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов".

Детали: Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки привлекли транспорт, предоставленный местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев, которых оформили на выезд.

За сутки на границе провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья более 6,1 тысячи человек. Медики признаков заболевания Covid-19 не обнаружили. Однако люди подписывали соглашение на самоизоляцию и получали соответствующие памятки.

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