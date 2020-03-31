Домой вернулись 4,8 тысячи украинцев, очередей на пунктах пропуска нет – пограничники

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Вторник, 31 марта 2020, 10:43

Государственная пограничная служба сообщает, что суточный пассажиропоток на границе с Украиной уменьшился до 10 тысяч человек, домой вернулись 4,8 тысячи украинцев, сейчас очередей на пунктах пропуска нет.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций. Почти половина их – около 4800 – это пропуск граждан Украины из-за рубежа.

Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов".

Детали: Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки привлекли транспорт, предоставленный местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев, которых оформили на выезд.

За сутки на границе провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья более 6,1 тысячи человек. Медики признаков заболевания Covid-19 не обнаружили. Однако люди подписывали соглашение на самоизоляцию и получали соответствующие памятки.

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. 
  • После заявления президента о закрытии границ пассажиропоток через государственную границу возрос, особенно граждан без транспортных средств. Тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.
  • С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы могут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте
  • По данным МИД, по состоянию на вечер 28 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулись 129 716 граждан

Украинская правда
Темы: граница коронавирус Covid-2019 карантин


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