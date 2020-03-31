Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: МОЗ оновив перелік тих, кого треба госпіталізовувати

Вівторок, 31 березня 2020, 11:40
COVID-19: МОЗ оновив перелік тих, кого треба госпіталізовувати

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер до лікарні будуть госпіталізовувати лише людей з підозрою на COVID-19 у середньому й тяжкому стані чи ознаками пневмонії, а також тих, хто належать до групи ризику.

Джерело: пресслужба МОЗ 31 березня

Дослівно: "Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

  • хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;
  • пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень".

Деталі: До групи ризику відносять пацієнтів з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Після прибуття пацієнта до лікарні буде проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19.

Вагітних жінок з підозрою на COVID-19 мають госпіталізовувати у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗУкраїнамедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: