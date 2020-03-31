У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер до лікарні будуть госпіталізовувати лише людей з підозрою на COVID-19 у середньому й тяжкому стані чи ознаками пневмонії, а також тих, хто належать до групи ризику.

Джерело: пресслужба МОЗ 31 березня

Дослівно: "Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;

пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень".

Деталі: До групи ризику відносять пацієнтів з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Після прибуття пацієнта до лікарні буде проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19.

Вагітних жінок з підозрою на COVID-19 мають госпіталізовувати у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

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