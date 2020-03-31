COVID-19: МОЗ оновив список тих, кого треба госпіталізовувати

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Вівторок, 31 березня 2020, 11:40

У міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер до лікарні будуть госпіталізовувати лише людей з підозрою на COVID-19 у середньому й тяжкому стані чи ознаками пневмонії, а також тих, хто належать до групи ризику.

Джерело: пресслужба МОЗ 31 березня

Дослівно: "Згідно з оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19, стаціонарне лікування має обов'язково надаватися:

  • хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;
  • пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень".

Деталі: До групи ризику відносять пацієнтів з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Після прибуття пацієнта до лікарні буде проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з COVID-19.

Вагітних жінок з підозрою на COVID-19 мають госпіталізовувати у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 МОЗ Україна медицина


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