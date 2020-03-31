В министерстве здравоохранения сообщили, что отныне в больницу будут госпитализировать только людей с подозрением на COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии или признаками пневмонии, а также тех, кто относится к группе риска.

Источник: пресс-служба МОЗ 31 марта

Дословно: "Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений".

Детали: В группу риска относят пациентов с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в больницу будет проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

Беременных женщин с подозрением на COVID-19 должны госпитализировать в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

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