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COVID-19: Минздрав обновил перечень тех, кого надо госпитализировать

Вторник, 31 марта 2020, 11:40
COVID-19: Минздрав обновил перечень тех, кого надо госпитализировать

В министерстве здравоохранения сообщили, что отныне в больницу будут госпитализировать только людей с подозрением на COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии или признаками пневмонии, а также тех, кто относится к группе риска.

Источник: пресс-служба МОЗ 31 марта

Дословно: "Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

  • больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности;
  • пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений".

Детали: В группу риска относят пациентов с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в больницу будет проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

Беременных женщин с подозрением на COVID-19 должны госпитализировать в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

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Предыстория:

  • В Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.
  • По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019МинздравУкраинамедицина
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