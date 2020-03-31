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Кличко розповів про COVID-19 у Києві: захворіла медпрацівниця

Вівторок, 31 березня 2020, 12:26
Кличко розповів про COVID-19 у Києві: захворіла медпрацівниця

Київський голова Віталій Кличко розповів, що серед виявлених нових випадків захворювання на коронавірус у столиці є 55-річна медична працівниця.

Джерело: брифінг міського голови 31 березня

Пряма мова: "За минулу добу в Києві вірус вразив ще 5 людей. Кількість киян, які мають підтверджений діагноз на коронавірус, сьогодні - 107".

Деталі: За словами Кличка, із лабораторно підтверджених випадків серед захворівших: четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна жінка – медичний працівник. Їй 55 років.

Один з пацієнтів - в Олександрівській лікарні столиці. Інші – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. 

Наразі експрес-тестами в столиці протестовано майже 1 900  киян.

Лабораторно оброблено 813 зразків. Ще на дослідженні в Київському міському лабораторному центрі МОЗ - 218 зразків. 

Кличко додав, що у Києві почали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом "запалення легенів". Бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме враження легенів.

Мер повідомив, що Київрада збільшила фінансування медзакладів в умовах боротьби з COVID-19, на доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень.

За його словами, доплата лікарям інфекційних відділень становитиме приблизно від 5 до 10 тисяч гривень. Перші виплати медики столиці отримають вже за квітень.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївCovid-2019коронавірус
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