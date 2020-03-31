Кличко рассказал о COVID-19 в Киеве: заболела медработница

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Вторник, 31 марта 2020, 12:26

Киевский председатель Виталий Кличко рассказал, что среди выявленных новых случаев заболевания на коронавирус в столице есть 55-летняя медицинская работница.

Источник: брифинг городского головы 31 марта

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. Количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз на коронавирус, сегодня - 107".

Детали: По словам Кличко, с лабораторно подтвержденных случаев среди заболевших: четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медицинский работник. Ей 55 лет.

Один из пациентов - в Александровской больнице столицы. Другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Сейчас экспресс-тестами в столице протестировано почти 1900 киевлян.

Лабораторно обработано 813 образцов. Еще на исследовании в Киевском городском лабораторном центре Минздрава - 218 образцов.

Кличко добавил, что в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких". Потому во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно впечатление легких.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий Кличко Киев Covid-2019 коронавирус


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