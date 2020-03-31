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У Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу

Вівторок, 31 березня 2020, 12:55
У Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу

Поки в Україні ще не створили єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19, вінницькі медики розробили свій власний протокол лікування цієї хвороби.

Джерело: департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА з посиланням на лікарку-інфекціоністку Ларису Мороз.

Деталі: Мороз зазначила, що нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол. Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді.

Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Як зазначила Лариса Мороз, для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома коронавірусу входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Теми: коронавірусмедицинаВінниця
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