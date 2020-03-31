У Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу

Поки в Україні ще не створили єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19, вінницькі медики розробили свій власний протокол лікування цієї хвороби.

Джерело: департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА з посиланням на лікарку-інфекціоністку Ларису Мороз.

Деталі: Мороз зазначила, що нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол. Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді.

Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Як зазначила Лариса Мороз, для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома коронавірусу входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.

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