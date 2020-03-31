В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса

Пока в Украине еще не создали единый государственный протокол лечения больных COVID-19, винницкие медики разработали свой собственный протокол лечения этой болезни.

Источник: департамент здравоохранения Винницкой ОГА со ссылкой на врача-инфекционистку Ларису Мороз.

Детали: Мороз отметила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол. Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте.

Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как отметила Лариса Мороз, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома корнавируса входит часть генома вируса имуннодефициту человека.

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