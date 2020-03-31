На Волині коронавірус у чоловіка виявили уже після його смерті

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Вівторок, 31 березня 2020, 13:39

У Волинській області лабораторні дослідження підтвердили захворювання на коронавірус у чоловіка, який помер 29 березня.

Джерело: пресслужба Волинської ОДА

Дослівно: "Станом на 10.00 год. 31 березня 2020-го на Волині зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції.

Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус".

Деталі: Відзначається, що чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія" і почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Наразі з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.

Що було раніше: За офіційними даними Центру громадського здоров'я станом на 10.00 31 березня, на території Волинської області зафіксували 3 випадки захворювання, однак про смерть не йдеться. 

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Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Волинська область Covid-2019 коронавірус


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