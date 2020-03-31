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На Волыни коронавирус у мужчины обнаружили уже после его смерти

Вторник, 31 марта 2020, 13:39
На Волыни коронавирус у мужчины обнаружили уже после его смерти

В Волынской области лабораторные исследования подтвердили заболевание коронавирусом у мужчины, который умер 29 марта.

Источник: пресс-служба Волынской ОГА

Дословно: "По состоянию на 10.00. 31 марта 2020-го на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции.

Один случай выявлен посмертно. В частности, у мужчины, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус".

Детали: Отмечается, что мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония" и чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Сейчас с подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек.

Что было раньше: По официальным данным Центра общественного здоровья по состоянию на 10.00 31 марта, на территории Волынской области зафиксировали 3 случая заболевания, однако о смертях речь не идет.

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Предыстория:

  • В Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.
  • По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: Волынская областьCovid-2019коронавирус
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