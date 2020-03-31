На Волыни коронавирус у мужчины обнаружили уже после его смерти

В Волынской области лабораторные исследования подтвердили заболевание коронавирусом у мужчины, который умер 29 марта.

Источник: пресс-служба Волынской ОГА

Дословно: "По состоянию на 10.00. 31 марта 2020-го на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции.

Один случай выявлен посмертно. В частности, у мужчины, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус".

Детали: Отмечается, что мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония" и чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Сейчас с подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек.

Что было раньше: По официальным данным Центра общественного здоровья по состоянию на 10.00 31 марта, на территории Волынской области зафиксировали 3 случая заболевания, однако о смертях речь не идет.

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