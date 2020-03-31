Буковина: 7 хворих на COVID-19 у реанімації, ще 2-є з підозрою – у важкому стані

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Вівторок, 31 березня 2020, 14:57

У медичних закладах Чернівецької області 7-ро осіб із захворюванням COVID-19 перебувають у реанімаційних відділеннях на вентиляції легень, ще двоє пацієнтів із підозрою на коронавірус знаходяться у важкому стані.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА 31 березня

Дослівно: "Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих (5 осіб) недужих підтверджено інфікування COVID-19".

Деталі: Ще двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19.

Крім того, у важкому стані (вони на кисневій дотації) ще 2 пацієнтів. Один з них у Хотинській ЦРЛ (з підтвердженим COVID-19), та один у Сторожинецькій ЦРЛ (з підозрою).

Відзначається, що переважна більшість цих пацієнтів – старшого віку.

Що було раніше: За офіційними даними Центру громадського здоров'я станом на 10.00 31 березня, на території Чернівецької області зафіксували 90 випадків захворювання, з них 2 людини – померли. 

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Передісторія:

  • Наразі в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Чернівецька область Covid-2019 коронавірус


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