Буковина: 7 больных COVID-19 в реанимации, еще 2-е с подозрением – в тяжелом состоянии

В медицинских учреждениях Черновицкой области 7-ро человек с заболеванием COVID-19 находятся в реанимационных отделениях на вентиляции легких, еще двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА 31 марта

Дословно: "Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. Во всех этих больных (5 человек) подтверждено инфицирование COVID-19".

Детали: Еще двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19.

Кроме того, в тяжелом состоянии (они на кислородной дотации) еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением).

Отмечается, что подавляющее большинство этих пациентов - старшего возраста.

Что было раньше: По официальным данным Центра общественного здоровья по состоянию на 10.00 31 марта, на территории Волынской области зафиксировали 90 случаев заболевания, из них 2 человека – умерли.

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