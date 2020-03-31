Буковина: 7 больных COVID-19 в реанимации, еще 2-е с подозрением – в тяжелом состоянии
В медицинских учреждениях Черновицкой области 7-ро человек с заболеванием COVID-19 находятся в реанимационных отделениях на вентиляции легких, еще двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии.
Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА 31 марта
Дословно: "Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. Во всех этих больных (5 человек) подтверждено инфицирование COVID-19".
Детали: Еще двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19.
Кроме того, в тяжелом состоянии (они на кислородной дотации) еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением).
Отмечается, что подавляющее большинство этих пациентов - старшего возраста.
Что было раньше: По официальным данным Центра общественного здоровья по состоянию на 10.00 31 марта, на территории Волынской области зафиксировали 90 случаев заболевания, из них 2 человека – умерли.
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Предыстория:
- В Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.
- По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.