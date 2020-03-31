Єрмак розповів про майбутнє консультативної ради з представниками ОРДЛО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що майбутнє Консультативної ради у ТКГ разом із представниками ОРДЛО залежить від результатів консультацій із французькими, німецькими партнерами та ОБСЄ.

Джерело: онлайн брифінг Єрмака 31 березня

Пряма мова: "Консультативна рада обговорювалася в телефонній розмові політичних радників у норманському форматі.

Ідея створення такої ради буде розглядатися після консультацій з нашими партнерами зі Франції, Німеччини і ОБСЄ. Ці консультації досі тривають".

Деталі: Він нагадав, що позиція України незмінна, і держава "ніколи не вела переговори з так званими "ДНР", "ЛНР", сепаратистами, терористами – і не буде їх вести".

Єрмак наголосив, що у попередніх домовленостях стоять підписи представників "ДНР" та "ЛНР". У цих угодах є умови за якими Україна має погодити деякі законодавчі акти з представниками цих територій.

Пряма мова: "Більше 5 років у Мінську присутні тільки представники "ДНР" і "ЛНР" і всі про це знають. Вони не є учасникими ТКГ. Ми готові говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі і на яких немає крові".

Єрмак запевнив, що за каденції президента Володимира Зеленського представники ОРДЛО не стануть учасниками ТКГ. Він додав, що створення консультативної ради покликане припинити монополію на представництва бойовиків в ОРДЛО і має залучити до процесу звичайних громадян України, які вимушено живуть в ОРДЛО.

Він зазначив, що Україна хоче, аби платформа складалася з учасників громадянського суспільства, які не призначала б держава: "Ми бачимо учасниками цієї платформи громадських діячів, представників церков, і тд".

Глава ОП додав, що перемовини продовжуються і лише після консультацій з парламентом і суспільством буде прийняте остаточне рішення щодо консультативної ради в ТКГ.

За словами Єрмака, 11 березня він був присутній у Мінську, бо імплементація домовленостей, які сторони досягли у Парижі, має відбуватися через Мінську контактну групу.

Що було раныше: 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

13 березня Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Рада складатиметься із 10 представників влади України та 10 представників від ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

При цьому він наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО. Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

Передісторія:

Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

14 березня було відомо, що заяву підписали понад 60 нардепів СН, однак згодом деякі парламентарі (7 депутатів – УП) відкликали заяву.

Інша частина фракції 14 березня виступила із заявою на підтримку створення консультативної ради в ТКГ разом із представниками ОРДЛО.

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