Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будущее Консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО зависит от результатов консультаций с французскими, немецкими партнерами и ОБСЕ.

Источник: онлайн брифинг Ермака 31 марта

Прямая речь: "Консультативный совет обсуждался в телефонном разговоре политических советников в норманнском формате.

Идея создания такого совета будет рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются".

Детали: Он напомнил, что позиция Украины неизменна и " мы никогда не вели переговоры с "ДНР", "ЛНР", сепаратистами, террористами - и не будем их вести..."

Он отметил, что в предыдущих договоренностях стоят подписи представителей "ДНР" и "ЛНР". В этих соглашениях есть условия по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих территорий.

Прямая речь: "Больше 5 лет в Минске присутствуют только представители "ДНР" и "ЛНР" и все об этом знают. Они не являются участниками ТКГ. Мы готовы говорить с нашими гражданами, временно проживающими на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе и на которых нет крови".

Ермак заверил, что при каденции президента Владимира Зеленского представители ОРДЛО не станут участниками ТКГ. Он добавил, что создание координационного совета призвано прекратить монополию на представительства боевиков в ОРДЛО и должно привлечь к процессу обычных граждан Украины, которые вынужденно живут в ОРДЛО.

Он отметил, что Украина хочет, чтобы платформа состояла из участников гражданского общества, которые не назначало бы государство: "Мы видим участниками этой платформы общественных деятелей, представителей церквей, и тд".

Глава ОП добавил, что переговоры продолжаются и только после консультаций с парламентом и обществом будет принято окончательное решение о консультативном совете в ТКГ.

По словам Ермака, 11 марта он присутствовал в Минске, потому что имплементация договоренностей, которые стороны достигли в Париже, должна происходить через Минскую контактную группу.

Что было раньше: 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Совет будет состоять из 10 представителей власти Украины и 10 представителей от ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО. Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

Предыстория:

Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии (7 депутатов - УП) отозвали заявление.

Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.

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