Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будущее Координационного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО зависит от результатов консультаций с французскими, немецкими партнерами и ОБСЕ.

Источник: онлайн брифинг Ермака 31 марта

Прямая речь: "Координационный совет обсуждался в телефонном разговоре политических советников в норманнском формате.

Идея создания такого совета будет рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются".

Детали: Он напомнил, что позиция Украины неизменна и " мы никогда не вели переговоры с "ДНР", "ЛНР", сепаратистами, террористами - и не будем их вести..."

Он отметил, что в предыдущих договоренностях стоят подписи представителей "ДНР" и "ЛНР".

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