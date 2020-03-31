Єрмак: Лерос є інструментом, плівки – це спланована операція

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякає, що поширенням плівок про його брата народний депутат Гео Лерос йому мститься за скасоване призначення людини в міністерство і виконує чиєсь замовлення.

Джерело: Єрмак на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Що стосується інформації щодо плівок, на яких начебто присутній мій брат Денис Єрмак. Я звернувся до правоохоронних органів із заявою – вони зареєстровані в ДБР, СБУ і також порушена справа у САП…

Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об’єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які пов’язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках. І я гарантую вам, що влада жодним чином не буде на це впливати.

Я розглядаю появу цих плівок у неділю ,за день до того, як у парламенті розглядалися дуже важливі питання... Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив усе, щоб це не відбулося, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб Україна не прийняла дуже важливі закони.

До того ж, цей пан, який називає себе Гео Лерос, – його справжнє прізвище Корехян Георг Багратович. Я вважаю, що він є інструментом, який використовують люди, які борються не тільки зі мною – вони борються з українською владою, з командою президента.

Як це не іронічно звучить, я зупинив – це відбувалося у моєму кабінеті в Офісі президента, цьому є свідки, – я зупинив спроби цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу", обманним шляхом призначити в одному з міністерств на посаду заступника міністра людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації.

Спочатку цю людину нам пропонували до Київської міської державної адміністрації. Потім ця людина з’явилася – це було останнє рішення Кабінету міністрів пана Гончарука… Я зупинив це. Безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення. Що мене не дивує.

Тому самим правильним буде дочекатися висновків правоохоронних органів – і ми все побачимо, ми все почуємо і все стане зрозуміло. Але якщо ви співставите факти і терміни, як і на яких ресурсах це відбувається, то вам усе стан зрозуміло.

Тому демонізувати мене як керівника Офісу (президента), як це відбувалося – може, так воно і було з кимось, – але я вам сказав від початку, що моя ціль – зробити так, щоб Офіс президента був не якимось демонічним місцем, який вирішує щось телефонним правом, а був офісом експертів, який допомагає президенту ефективно працювати".

Деталі: Андрій Єрмак не уточнив, про яке призначення йшлося і хто стоїть за Леросом.

Своє звернення до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України він пояснив так: "Я вважаю, що це є спланована акція, операція. Якщо ви прослідкуєте, як це відбувається, – як по методичці вони працюють. Займаючи посаду керівника Офісу президента, я вважаю, що це національна безпека".

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