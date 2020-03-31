Ермак: Лерос является инструментом, пленки – это спланированная операция
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекает, что распространением пленок о его брате народный депутат Гео Лерос ему мстит за отменено назначение человека в министерство и выполняет чей-то заказ.
Источник: Ермак на брифинге, отвечая на вопросы журналистов
Прямая речь: "Что касается информации о пленках, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением – они зарегистрированы в ГБР, СБУ и также возбуждено дело в САП...
Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое для общества расследования всех фактов, связанных с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках. И я гарантирую вам, что власти никоим образом не будут на это влиять.
Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы... Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы этого не произошло, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина не приняла очень важные законы.
К тому же, этот господин, который называет себя Гео Лерос – его настоящее имя Корехян Георг Багратович. Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной – они борются с украинской властью, с командой президента.
Как это ни иронично звучит, я остановил – это происходило в моем кабинете в Офисе президента, этому есть свидетели, – я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа", обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в Киевской государственной администрации.
Сначала этого человека нам предлагали в Киевскую городскую государственную администрацию. Затем этот человек появился – это было последнее решение Кабинета министров господина Гончарука... Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение. Что меня не удивляет.
Поэтому самым правильным будет дождаться выводов правоохранительных органов – и мы все увидим, мы все услышим и все станет понятно. Но если вы сопоставьте факты и сроки, как и на каких ресурсах это происходит, то вам все станет понятно.
Поэтому демонизировать меня как руководителя Офиса (президента), как это происходило – может, так оно и было с кем-то, – но я вам сказал с самого начала, что моя цель – сделать так, чтобы Офис президента был не каким-то демоническим местом, которое решает что-то телефонным правом, а был офисом экспертов, который помогает президенту эффективно работать".
Детали: Андрей Ермак не уточнил, о каком назначении шла речь и кто стоит за Леросом.
Свое обращение в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины он объяснил так: "Я считаю, что это спланированная акция, операция. Если вы проследите, как это происходит, – как по методичке они работают. Занимая должность руководителя Офиса президента, я считаю, что это национальная безопасность".
Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос подал в НАБУ обращения с видеозаписями, на которых фигурирует брат главы ОП Денис Ермак, который якобы "торгует должностями". Он попросил проверить самого Андрея Ермака на причастность к коррупции.
- Андрей Ермак заявил, что обратится с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований из-за этих видео.
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении Гео Лероса по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны и превышение власти или полномочий работником правоохранительного органа.