Ермак: Лерос является инструментом, пленки – это спланированная операция

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекает, что распространением пленок о его брате народный депутат Гео Лерос ему мстит за отменено назначение человека в министерство и выполняет чей-то заказ.

Источник: Ермак на брифинге, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Что касается информации о пленках, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Я обратился в правоохранительные органы с заявлением – они зарегистрированы в ГБР, СБУ и также возбуждено дело в САП...

Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое для общества расследования всех фактов, связанных с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках. И я гарантирую вам, что власти никоим образом не будут на это влиять.

Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы... Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы этого не произошло, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина не приняла очень важные законы.

К тому же, этот господин, который называет себя Гео Лерос – его настоящее имя Корехян Георг Багратович. Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной – они борются с украинской властью, с командой президента.

Как это ни иронично звучит, я остановил – это происходило в моем кабинете в Офисе президента, этому есть свидетели, – я остановил попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа", обманным путем назначить в одном из министерств на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в Киевской государственной администрации.

Сначала этого человека нам предлагали в Киевскую городскую государственную администрацию. Затем этот человек появился – это было последнее решение Кабинета министров господина Гончарука... Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение. Что меня не удивляет.

Поэтому самым правильным будет дождаться выводов правоохранительных органов – и мы все увидим, мы все услышим и все станет понятно. Но если вы сопоставьте факты и сроки, как и на каких ресурсах это происходит, то вам все станет понятно.

Поэтому демонизировать меня как руководителя Офиса (президента), как это происходило – может, так оно и было с кем-то, – но я вам сказал с самого начала, что моя цель – сделать так, чтобы Офис президента был не каким-то демоническим местом, которое решает что-то телефонным правом, а был офисом экспертов, который помогает президенту эффективно работать".

Детали: Андрей Ермак не уточнил, о каком назначении шла речь и кто стоит за Леросом.

Свое обращение в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины он объяснил так: "Я считаю, что это спланированная акция, операция. Если вы проследите, как это происходит, – как по методичке они работают. Занимая должность руководителя Офиса президента, я считаю, что это национальная безопасность".

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