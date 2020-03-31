Карантин в Україні може бути продовжений до другої половини травня.

Джерело: коментар міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "Українській правді"

Деталі: 28 березня після ефіру на каналі "ТРК Україна" Аваков в коментарі журналісту припустив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як всій Європі, в карантинному стані".

На прохання УП уточнити, чи йдеться про 2 місяці з початку вже діючого карантину, чи про додаткові 2 місяці, Аваков відповів: "До другої половини травня, гадаю".

Рішення про продовження карантину прийматиме не саме МВС, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні на кінець граничного терміну карантину - 24 квітня.