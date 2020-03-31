Карантин в Україні може бути продовжений до другої половини травня.

Джерело: коментар міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "Українській правді"

Деталі: 28 березня після телеефіру Аваков в коментарі журналісту припустив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як всій Європі, в карантинному стані".

На прохання УП уточнити, чи йдеться про 2 місяці з початку вже діючого карантину, чи про додаткові 2 місяці, Аваков відповів: "До другої половини травня, гадаю".

Як відомо, рішення про продовження карантину прийматиме не лише МВС, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні на кінець граничного терміну карантину - 24 квітня.

Що передувало: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.

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