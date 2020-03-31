Аваков предупредил о возможности продления карантина
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Вторник, 31 марта 2020, 19:27
Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Источник: комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова "Украинской правде"
Детали: 28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".
На просьбу УП уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".
Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.
Украинская правда
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