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Аваков предупредил о возможности продления карантина почти до лета

Вторник, 31 марта 2020, 19:27
Аваков предупредил о возможности продления карантина почти до лета

Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

Источник: комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова "Украинской правде"

Детали: 28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".

На просьбу УП уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Что предшествовало: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

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Украинская правда

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Темы: АваковкарантинкоронавирусCovid-2019
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