Аваков предупредил о возможности продления карантина

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Вторник, 31 марта 2020, 19:27

Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

Источник: комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова "Украинской правде"

Детали: 28 марта после телеэфира Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".

На просьбу УП уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, полагаю".

Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Украинская правда
Темы: Аваков карантин коронавирус Covid-2019


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