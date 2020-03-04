Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять "певні олігархи"

Середа, 4 березня 2020, 15:45
Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять певні олігархи

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка каже, що процедура його відставки, яку запустили у Верховній Раді, пов’язана із політичними процесами та незалежністю прокуратури.

Джерело: коментар Руслана Рябошапки, оприлюднений "Громадським.ТБ"

Пряма мова: "Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ (Національному антикорупційному бюро – УП).

Коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом генерального прокурора, і це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних, то очевидно, що це почне викликати занепокоєння...

Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але зате вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них по складах читають і їм тяжко говорити, слова підбирають, але вони знають, як має працювати прокуратура".

Деталі: Також Рябошапка відповів по кожному пункту, які йому закидають депутати і через які нібито вирішили висловити недовіру. Йдеться про три гучні кримінальні справи, розслідування яких не задовілняє народних обранців.

Генпрокурор сказав, що не може впливати на слідство у трьох справах: щодо підозрюваного в контрабанді Вадима Альперіна, мера Львова Андрія Садового, підозрюваного у зловживанні владою, та про корупційні оборудки в оборонці нібито за участі оточення Петра Порошенка.

Рябошапка пояснив, що цими справами займається Національне антикорупційне бюро, а процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Розслідування четвертої справи, про вбивство активістки Катерини Гандзюк, за словами генпрокурора, навпаки було розблоковане і нині прогресує. 

Рябошапка також сказав, що не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським перед голосуванням Ради за недовіру генпрокурору.

Що було раніше: Народні депутати зареєстрували постанову про недовіру генпрокурору. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня відправив постанову у зал парламенту.

Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РябошапкаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Рябошапка
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні
Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: