Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять "певні олігархи"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка каже, що процедура його відставки, яку запустили у Верховній Раді, пов’язана із політичними процесами та незалежністю прокуратури.

Джерело: коментар Руслана Рябошапки, оприлюднений "Громадським.ТБ"

Пряма мова: "Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ (Національному антикорупційному бюро – УП).

Коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом генерального прокурора, і це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних, то очевидно, що це почне викликати занепокоєння...

Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але зате вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них по складах читають і їм тяжко говорити, слова підбирають, але вони знають, як має працювати прокуратура".

Комітет Ради вирішив винести на голосування звільнення Рябошапки. Ось як на цю новину відреагував генпрокурор: «Люди оцінили, що робота негативна ще до звіту генерального прокурора. Деякі з них тільки закінчили школу, але вже розуміють, як працює Офіс генпрокурора» pic.twitter.com/8cjGLcCtsM — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Деталі: Також Рябошапка відповів по кожному пункту, які йому закидають депутати і через які нібито вирішили висловити недовіру. Йдеться про три гучні кримінальні справи, розслідування яких не задовілняє народних обранців.

Генпрокурор сказав, що не може впливати на слідство у трьох справах: щодо підозрюваного в контрабанді Вадима Альперіна, мера Львова Андрія Садового, підозрюваного у зловживанні владою, та про корупційні оборудки в оборонці нібито за участі оточення Петра Порошенка.

Рябошапка пояснив, що цими справами займається Національне антикорупційне бюро, а процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Розслідування четвертої справи, про вбивство активістки Катерини Гандзюк, за словами генпрокурора, навпаки було розблоковане і нині прогресує.

«Якщо ми розглядаємо звіт генпрокурора, це одне, якщо це істерика Бужанського, тут коментувати немає чого» — генпрокурор Рябошапка відповів на претензії до нього на засіданні комітету Ради pic.twitter.com/n6lhcWajry — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Рябошапка також сказав, що не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським перед голосуванням Ради за недовіру генпрокурору.

Що було раніше: Народні депутати зареєстрували постанову про недовіру генпрокурору. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня відправив постанову у зал парламенту.

Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.