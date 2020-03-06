Шмигаль: Не підприємствам, а українцям у Криму маємо дати воду, хоч бутлями

Новообраний прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.

Джерело: Шмигаль на засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду

Пряма мова: "Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів. Знак оклику і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття: хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями.

Ми не говоримо про відновлення промислового постачання води ми говорим про наш обов’язок перед українцям и в Криму.

Тому прохання не політизувати ті речі, не піднімати і не маніпулювати".

Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна

Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.

Представник влади окупантів Володимир Бобков "привітав зміну тональності" української влади, але зазначив, що не радить кримчанам в розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова покладатися на поставку води з України.

Чому це важливо: Кримчани забезпечені водою для побутових потреб. Від нестачі води потерпає промисловість і сільське господарство анексованого півострова.

Водночас згідно з даними Держводагентства України, через аномально теплі осінь та зиму в Україні не буде весняного водопілля, маловоддя може призвести до пересихання водопотоків.

У результаті всіх цих факторів Україна вперше за 120 років опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.

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