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Підвищити пенсії: нова міністерка соцполітики назвала своє головне завдання

П'ятниця, 6 березня 2020, 14:35
Підвищити пенсії: нова міністерка соцполітики назвала своє головне завдання

Нова голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна заявила, що головним завданням для її відомства є проведення індексації та підвищення пенсій.

Джерело: пресслужба Міністерства соціальної політики

Дослівно: "Першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні".

Деталі: Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей під час першої зустрічі з колективом міністерства.

Передісторія: 

  • Новопризначений прем’єр Денис Шмигаль заявив, що новий уряд перегляне державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.
  • У Мінсоцполітики повідомили, що в Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію.

"Українська правда" в Threads

Теми: МінсоцполітикипенсіїЛазебна
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