Підвищити пенсії: нова міністерка соцполітики назвала своє головне завдання
П'ятниця, 6 березня 2020, 14:35
Нова голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна заявила, що головним завданням для її відомства є проведення індексації та підвищення пенсій.
Джерело: пресслужба Міністерства соціальної політики
Дослівно: "Першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні".
Деталі: Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей під час першої зустрічі з колективом міністерства.
Передісторія:
- Новопризначений прем’єр Денис Шмигаль заявив, що новий уряд перегляне державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.
- У Мінсоцполітики повідомили, що в Україні тричі за рік підвищать максимальну пенсію.