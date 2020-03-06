Підвищити пенсії: нова міністерка соцполітики назвала своє головне завдання

Нова голова Міністерства соціальної політики Марина Лазебна заявила, що головним завданням для її відомства є проведення індексації та підвищення пенсій.

Джерело: пресслужба Міністерства соціальної політики

Дослівно: "Першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні".

Деталі: Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей під час першої зустрічі з колективом міністерства.

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