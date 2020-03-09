Левін затягує рішення про екстрадицію – Трепак

Апеляційний суд у місті Бургас (Болгарія) переніс розгляд скарги кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка) на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну.

Джерело: заступник генпрокурора Віктор Трепак, який курує розслідування вбивства Катерини Гандзюк, у коментарі DT.UA

Деталі: Засідання суду було призначено на 13:30 у понеділок, 9 березня, але його перенесли на 11 березня.

Пряма мова Трепака: "Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд тільки на два дні й надати Левіну державного, безоплатного захисника.

Ми робимо все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Він дуже важлива відсутня ланка, що дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців".

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

22 лютого обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.

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