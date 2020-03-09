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Левін затягує рішення про екстрадицію – Трепак

Понеділок, 9 березня 2020, 18:40
Олексій Левін (Москаленко)

Апеляційний суд у місті Бургас (Болгарія) переніс розгляд скарги кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка) на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну.

Джерело: заступник генпрокурора Віктор Трепак, який курує розслідування вбивства Катерини Гандзюк, у коментарі DT.UA

Деталі: Засідання суду було призначено на 13:30 у понеділок, 9 березня, але його перенесли на 11 березня.

Пряма мова Трепака: "Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд тільки на два дні й надати Левіну державного, безоплатного захисника.

Ми робимо все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Він дуже важлива відсутня ланка, що дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців".

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

22 лютого обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
  • Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратураБолгаріясуд
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