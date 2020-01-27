Вбивство Гандзюк: суд Болгарії арештував Левіна

Суд болгарського міста Бургас відправив під варту на 40 днів підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Джерело: hromadske з посиланням на болгарське видання "Флагман"

Деталі: Захист просив відпустити Левіна під домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. У підозрюваного, мовляв, серйозні проблеми зі здоров'ям – в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Видання повідомляє, що Левін орендував квартиру з жінкою українського походження. За словами затриманого, у нього не було документів, але йому вдалося укласти договір про оренду житла.

Прокурор наполягав на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою до екстрадиції в Україну, бо підозрюваний може втекти.

Суд призначив Левіну 40-денний арешт.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка. Україна вже працює над екстрадицією і сподівається на прискорену процедуру. Левіна ідентифікували за відбитками пальців.

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