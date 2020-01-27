Вбивство Гандзюк: суд Болгарії арештував Левіна

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Понеділок, 27 січня 2020, 19:49

Суд болгарського міста Бургас відправив під варту на 40 днів підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Джерело: hromadske з посиланням на болгарське видання "Флагман"

Деталі: Захист просив відпустити Левіна під домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. У підозрюваного, мовляв, серйозні проблеми зі здоров'ям – в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Видання повідомляє, що Левін орендував квартиру з жінкою українського походження. За словами затриманого, у нього не було документів, але йому вдалося укласти договір про оренду житла.

Прокурор наполягав на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою до екстрадиції в Україну, бо підозрюваний може втекти.

Суд призначив Левіну 40-денний арешт.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Москаленка. Україна вже працює над екстрадицією і сподівається на прискорену процедуру. Левіна ідентифікували за відбитками пальців.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
  • Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.
  • З грудня 2018 року Олексій Левін перебуває в розшуку

Теми: напад на Гандзюк


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