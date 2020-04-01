Брат Єрмака прокоментував скандальні плівки

Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис заявляє, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

Джерело: пост Дениса Єрмака у Facebook

Пряма мова: "Прокоментую ці плівки. Ну, по-перше: згідно із законом України я вільний громадянин, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд їх резюме тощо.

Я не є державним чиновником і в мене є ГО "Українське Бюро Національного Розвитку" яке займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою.

Той факт, що мій брат працює в Офісі президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я український громадянин і свої права знаю".

Деталі: За словами Єрмака, на плівках він зустрічається з різними "людьми, які пропонують різноманітні проєкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є в відповідних структурах".

Він додав, що йому важливі саме проєкти, а не люди, які просто хочуть зайняти посади, оскільки ні його бюро, ні він особисто "ніяк до призначень не відносимось".

За словами Єрмака, якщо проєкт доречний, вигідний для держави, то він на підставі закону про звернення громадян направляє його та резюме його автора у органи державної влади.

Він додав, що не знає, хто записав ці плівки, але назвав їх "нарізкою з вирваним контекстом".

Єрмак також прокоментував оприлюднені відео, вказавши, що в одному випадку була "під запис конкретна провокація на злочин", коли йому розповідали, що нібито якісь люди пропонують 620 тисяч доларів за якісь призначення та за зустріч зі ним.

За його словами, вони з "братом бійці у всіх розуміннях цього слова" і у них "небагата, але дуже дружня родина".

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