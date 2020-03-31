Після публікації "плівок Єрмака" відкрито вже 5 справ: лише одна – за корупцію

Після публікації депутатом Гео Леросом записів, на яких фігурує брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.

Джерело: пост юридичної компанії "Міллер", яка захищає Лероса

Деталі: Наразі відомо про одну справу, яка точно стосується можливої корупції, зафіксованої на відео.

Ще три справи, як раніше повідомлялося ДБР, відкриті через саме оприлюднення цих відео.

У ще одній справі має бути розслідувана законність їх запису.

Перша справа: Відкрита Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за заявою депутата Лероса. Розслідується Національним антикорупційним бюро України.

У справі йдеться про можливе надання невстановленими особами, в тому числі особою, схожою на брата Єрмака, обіцянки вплинути на прийняття рішень за винагороду.

Захист Лероса каже, що йому почали надходити погрози. Тому депутат, побоюючись за свою безпеку, подав заяву про забезпечення безпеки.

Друга, третя та четверта справи: Розслідуються Державним бюро розслідувань. Відкриті після "самостійного виявлення" злочинів прокурором.

Відомості про цей злочин внесли генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Андрій Любович. Це може свідчити, що справа стосується дій депутата Лероса, адже провадження щодо народних обранців має відкривати саме генпрокурор.

Стосуються трьох ймовірних злочинів:

перевищення влади або службових повноважень;

розголошення окремими правоохоронцями відомостей, які становлять державну таємницю, отриманих в ході оперативно-технічних заходів;

змови "невстановлених осіб" та "окремих працівників правоохоронних органів", які незаконно впливають на працівників влади, щоб перешкодити їхній роботі.

П’ята справа: Розслідується Службою безпеки України. Відкрита була після "самостійного виявлення" злочину слідчим.

Фабула справи звучить наступним чином. У період з липня 2019 року по березень 2020 року невстановлені особи незаконно використовували спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації для відео фіксації зустрічей Дениса Єрмака (брат Андрія Єрмака).

У ДБР 30 березня говорили, що розслідують ймовірний злочин також за статтею 190 Кримінального кодексу – "шахрайство".

Однак 31 березня "Українська правда" неодноразово просила прессекретаря ДБР уточнити, якого саме епізоду стосується ця стаття.

Протягом 11 годин УП так і не отримала відповіді на це питання.

Адвокат Масі Найєм, який представляє інтереси Лероса, раніше писав, посилаючись на власні джерела, що СБУ передало до ДБР рапорт про нібито вчинення депутатом шахрайства під час організації муралів у Києві. Цю інформацію на прохання УП у Держбюро розслідувань також ані підтвердили, ані спростували.

Передісторія: