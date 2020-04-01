До Лероса, який оприлюднив плівки про брата Єрмака, приїхала СБУ

1 квітня до нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні "плівки" з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.

Джерело: пост Лероса і його захисника Масі Найєма у Facebook, пресцентр СБУ

Пряма мова Лероса: "Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР, прокуратуру? І скажи хай бахіли беруть. P.S. Це не 1 квітня, а повний п***ц.

Upd: Кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав".

Деталі: За словами Найєма, за місцем реєстрації Лероса дійсно приходили співробітники СБУ, щоб вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 03 квітня 2020 року.

Адвокат додав, що вони "спокійно поговорили", і оскільки наразі за тією адресою ні він, ні нардеп не можуть прибути, то домовились, що увечері вони самі прийдуть до СБУ, щоб отримати повістки.

Цю інформацію також підтвердили в СБУ.

Там зазначили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 ККУ.

В СБУ додали, що "для встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності" народному депутату Гео Леросу направили повістку про його виклик на допит в якості свідка у кримінальному провадженні.

Зазначається, що 1 квітня співробітники СБУ прибули за місцем проживання Лероса, щоб вручити повістку, але нардеп "відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката".

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