До Лероса, який оприлюднив плівки про брата Єрмака, приїхала СБУ

1 квітня до нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса – справжнє ім’я Курехян Георг Багратович, – який оприлюднив скандальні "плівки" з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.

Джерело: пост Лероса і його захисника Масі Найєма у Facebook

Пряма мова Лероса: "Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР, прокуратуру? І скажи хай бахіли беруть. P.S. Це не 1 квітня, а повний п***ц.

Upd: Кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав".

Деталі: За словами Найєма, за місцем реєстрації Лероса дійсно приходили співробітники СБУ, щоб вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 03 квітня 2020 року.

Адвокат додав, що вони "спокійно поговорили", і оскільки наразі за тією адресою ні він, ні нардеп не можуть прибути, то домовились, що увечері вони самі прийдуть до СБУ, щоб отримати повістки.

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