До Лероса, який оприлюднив плівки про брата Єрмака, приїхала СБУ
1 квітня до нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса – справжнє ім’я Курехян Георг Багратович, – який оприлюднив скандальні "плівки" з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки на допити.
Джерело: пост Лероса і його захисника Масі Найєма у Facebook
Пряма мова Лероса: "Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Єрмак, коли мені чекати ДБР, прокуратуру? І скажи хай бахіли беруть. P.S. Це не 1 квітня, а повний п***ц.
Upd: Кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав".
Деталі: За словами Найєма, за місцем реєстрації Лероса дійсно приходили співробітники СБУ, щоб вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 03 квітня 2020 року.
Адвокат додав, що вони "спокійно поговорили", і оскільки наразі за тією адресою ні він, ні нардеп не можуть прибути, то домовились, що увечері вони самі прийдуть до СБУ, щоб отримати повістки.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
- У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.