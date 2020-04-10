Венедіктова: "Дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю втручанням в свою діяльність"
Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що не вважає дії "активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка" впливом і втручанням в свою діяльність.
Джерело: Венедіктова у Facebook
Пряма мова: "Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням в свою діяльність. В кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія і аудиторія прихильників, в цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства. Але моє завдання йти шляхом закону, а не збиранням переглядів".
Нагадаємо:
- Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.
- 17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.
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