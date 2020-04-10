Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедіктова: "Дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю втручанням в свою діяльність"

П'ятниця, 10 квітня 2020, 00:04
Венедіктова: Дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю втручанням в свою діяльність

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що не вважає дії "активістів Віталія Шабуніна, Андрія Портнова, Сергія Стерненка" впливом і втручанням в свою діяльність.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням в свою діяльність. В кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія і аудиторія прихильників, в цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства. Але моє завдання йти шляхом закону, а не збиранням переглядів".

Нагадаємо:

  • Колишній глава адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що разом зі своїми адвокатами почав документувати протиправні дії Ірини Венедіктової в той час, коли вона керувала Державним бюро розслідувань.
  • 17 березня Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України. До цього вона була в.о. .голови Держбюро розслідувань.

Читайте також Ірина Венедіктова: В розмові з Зеленським про моє призначення прізвище Порошенка не звучало

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенедіктоваГенпрокуратураПортнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Венедіктова
Як не варто звільняти чиновників під час війни 
Зеленський призначив Венедіктову послом в Ліхтенштейні за сумісництвом
Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: