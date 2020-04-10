Венедиктова: "Действия активистов Шабунина, Портнова, Стерненка не считаю вмешательством в свою деятельность"

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что не считает действия "активистов Шабунина, Портнова, Стерненка" влиянием и вмешательством в свою деятельность.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Отвечаю всем и сразу: действия активистов Шабунина, Портнова, Стерненка не считаю влиянием и вмешательством в свою деятельность. У каждого свои мотивы и цели, целевая аудитория и аудитория поклонников, в этом и заключается разносторонность гражданского общества. Но моя задача идти путем закона, а не сбором просмотров".

Напомним:

Бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что вместе со своими адвокатами начал документировать противоправные действия Ирины Венедиктовой в то время, когда она руководила Государственным бюро расследований.

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