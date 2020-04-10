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Разумков про "антиколомойський" законопроєкт: Він плюс-мінус з мій зріст

П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:15
Разумков про антиколомойський законопроєкт: Він плюс-мінус з мій зріст

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо розглядати кожну правку до так званого "антиколомойського" законопроєкту, то Раді знадобиться понад пів року, але парламент на це не піде.  

Джерело: брифінг глави ВР 10 квітня

Пряма мова: "16 тисяч правок ми не отримували ніколи. Я думаю, це направлено для того, щоб заблокувати роботу парламенту, тому що пів року, враховуючи коронавірус, і йдучи повністю по всім правкам, то це набагато більше може бути і на це парламент не піде, бо ми розуміємо всі виклики, які стоять перед ВР.

Якщо ми говоримо про розгляд цього законопроєкту, то я не можу сказати, коли це відбудеться, бо станом на сьогодні ще не сформована таблиця.

16 тисяч правок – ви не уявляєте скільки це? Я думаю, якщо ми говоримо про таблиці до закону про банки, то це десь плюс мінус мій зріст".

Деталі: Разумков уточнив, що пів року на розгляд цього законопроєкту – це "оптимістичний варіант".

За його словами, комітет має підготувати таблицю, пройтися по правкам і визначити, які будуть розглядати, а які ні, і тільки після цього законопроєкт потрапить до параламенту.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
  • До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.
  • Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийзаконодавствобанкиПриватВерховна Рада
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