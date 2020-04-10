Разумков про "антиколомойський" законопроєкт: Він плюс-мінус з мій зріст

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо розглядати кожну правку до так званого "антиколомойського" законопроєкту, то Раді знадобиться понад пів року, але парламент на це не піде.

Джерело: брифінг глави ВР 10 квітня

Пряма мова: "16 тисяч правок ми не отримували ніколи. Я думаю, це направлено для того, щоб заблокувати роботу парламенту, тому що пів року, враховуючи коронавірус, і йдучи повністю по всім правкам, то це набагато більше може бути і на це парламент не піде, бо ми розуміємо всі виклики, які стоять перед ВР.

Якщо ми говоримо про розгляд цього законопроєкту, то я не можу сказати, коли це відбудеться, бо станом на сьогодні ще не сформована таблиця.

16 тисяч правок – ви не уявляєте скільки це? Я думаю, якщо ми говоримо про таблиці до закону про банки, то це десь плюс мінус мій зріст".

Деталі: Разумков уточнив, що пів року на розгляд цього законопроєкту – це "оптимістичний варіант".

За його словами, комітет має підготувати таблицю, пройтися по правкам і визначити, які будуть розглядати, а які ні, і тільки після цього законопроєкт потрапить до параламенту.

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