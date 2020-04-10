Разумков про "антиколомойський" законопроєкт: Він плюс-мінус з мій зріст

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:15

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо розглядати кожну правку до так званого "антиколомойського" законопроєкту, то Раді знадобиться понад пів року, але парламент на це не піде.  

Джерело: брифінг глави ВР 10 квітня

Пряма мова: "16 тисяч правок ми не отримували ніколи. Я думаю, це направлено для того, щоб заблокувати роботу парламенту, тому що пів року, враховуючи коронавірус, і йдучи повністю по всім правкам, то це набагато більше може бути і на це парламент не піде, бо ми розуміємо всі виклики, які стоять перед ВР.

Якщо ми говоримо про розгляд цього законопроєкту, то я не можу сказати, коли це відбудеться, бо станом на сьогодні ще не сформована таблиця.

16 тисяч правок – ви не уявляєте скільки це? Я думаю, якщо ми говоримо про таблиці до закону про банки, то це десь плюс мінус мій зріст".

Деталі: Разумков уточнив, що пів року на розгляд цього законопроєкту – це "оптимістичний варіант".

За його словами, комітет має підготувати таблицю, пройтися по правкам і визначити, які будуть розглядати, а які ні, і тільки після цього законопроєкт потрапить до параламенту.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
  • До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.
  • Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Коломойський законодавство банки Приват Верховна Рада


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