Разумков о "антиколомойском" законопроекте: Он плюс-минус с мой рост

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если рассматривать каждую правку к так называемому "антиколомойскому" законопроекту, то Раде понадобится более полугода, но парламент на это не пойдет.

Источник: брифинг главы ВР 10 апреля

Прямая речь: "16 тысяч поправок мы не получали никогда. Я думаю, это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента, потому что полгода, учитывая коронавирус, и идя полностью по всем правке, то это гораздо больше может быть и на это парламент не пойдет, потому что мы понимаем все вызовы, которые стоят перед ВР.

Если мы говорим о рассмотрении этого законопроекта, то я не могу сказать, когда это произойдет, потому что на сегодня еще не сформирована таблица.

16000 правок – вы не представляете сколько это? Я думаю, если мы говорим о таблице в закон о банках, то это где-то плюс минус мой рост".

Детали: Разумков уточнил, что полгода на рассмотрение этого законопроекта – это "оптимистический вариант".

По его словам, комитет должен подготовить таблицу, пройтись по правке и определить, какие будут рассматривать, а какие нет, и только после этого законопроект попадет в параламент.

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