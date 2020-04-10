Разумков о "антиколомойском" законопроекте: Он плюс-минус с мой рост

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Пятница, 10 апреля 2020, 12:15

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если рассматривать каждую правку к так называемому "антиколомойскому" законопроекту, то Раде понадобится более полугода, но парламент на это не пойдет.

Источник: брифинг главы ВР 10 апреля

Прямая речь: "16 тысяч поправок мы не получали никогда. Я думаю, это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента, потому что полгода, учитывая коронавирус, и идя полностью по всем правке, то это гораздо больше может быть и на это парламент не пойдет, потому что мы понимаем все вызовы, которые стоят перед ВР.

Если мы говорим о рассмотрении этого законопроекта, то я не могу сказать, когда это произойдет, потому что на сегодня еще не сформирована таблица.

16000 правок – вы не представляете сколько это? Я думаю, если мы говорим о таблице в закон о банках, то это где-то плюс минус мой рост".

Детали: Разумков уточнил, что полгода на рассмотрение этого законопроекта – это "оптимистический вариант".

По его словам, комитет должен подготовить таблицу, пройтись по правке и определить, какие будут рассматривать, а какие нет, и только после этого законопроект попадет в параламент.

Знать больше: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
  • При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.
  • К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.
  • Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Коломойский законодательство банки Приват Верховная Рада


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