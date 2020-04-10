З-за кордону повертаються понад 150 киян: їх чекають 2 тижні обсервації
У столиці розмістять на обсервацію майже 150 киян, що повернуться з-за кордону.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції 10 квітня
Пряма мова: "Сьогодні в столицю прибуде кілька авіарейсів з-за кордону. Серед громадян, що повертаються в Україну, будуть і кияни. Майже 150 людей в Києві розмістять на двотижневу обсервацію".
Деталі: Мер зазначив, що повертає людей не місто, але бази для обсервації в Києві вже облаштовані. Зараз їх 6. На одну із баз поселять киян, що повернуться з-закордону.
Задля контролю за дотриманням карантинних обмежень у Києві посилять службу правоохоронців. Зокрема на вихідних збільшать кількість нарядів для патрулювання.
Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони
Нагадаємо:
- 2 квітня Кабінет міністрів ввів жорсткіші обмеження на час карантину, який діятиме до 24 квітня щонайменше. Зокрема, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також ходити більше, ніж по двоє (за винятком супроводу дітей).
- 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
- Уряд визначив, що перебування осіб в обсерваторах-ізоляторах, крім харчування, є безкоштовним. Алкоголь - під забороною.