З-за кордону повертаються понад 150 киян: їх чекають 2 тижні обсервації

У столиці розмістять на обсервацію майже 150 киян, що повернуться з-за кордону.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції 10 квітня

Пряма мова: "Сьогодні в столицю прибуде кілька авіарейсів з-за кордону. Серед громадян, що повертаються в Україну, будуть і кияни. Майже 150 людей в Києві розмістять на двотижневу обсервацію".

Деталі: Мер зазначив, що повертає людей не місто, але бази для обсервації в Києві вже облаштовані. Зараз їх 6. На одну із баз поселять киян, що повернуться з-закордону.

Задля контролю за дотриманням карантинних обмежень у Києві посилять службу правоохоронців. Зокрема на вихідних збільшать кількість нарядів для патрулювання.

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