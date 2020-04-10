Из-за границы возвращаются более 150 киевлян: их ждут 2 недели обсервации
В столице разместят на обсервацию почти 150 киевлян, вернутся из-за границы.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 10 апреля
Прямая речь: "Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые возвращаются в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек в Киеве разместят на двухнедельную обсервацию".
Детали: Мэр отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены. Сейчас их 6. На одну из баз поселят киевлян, которые вернутся из-за границы.
Для контроля за соблюдением карантинных ограничений в Киеве усилят службу правоохранителей. В частности на выходных увеличат количество нарядов для патрулирования.
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Напомним:
- 2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".
- 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.
- Правительство определило, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным. Алкоголь - под запретом.