Из-за границы возвращаются более 150 киевлян: их ждут 2 недели обсервации

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Пятница, 10 апреля 2020, 12:26

В столице разместят на обсервацию почти 150 киевлян, вернутся из-за границы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 10 апреля

Прямая речь: "Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые возвращаются в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек в Киеве разместят на двухнедельную обсервацию".

Детали: Мэр отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены. Сейчас их 6. На одну из баз поселят киевлян, которые вернутся из-за границы.

Для контроля за соблюдением карантинных ограничений в Киеве усилят службу правоохранителей. В частности на выходных увеличат количество нарядов для патрулирования.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Напомним:

  • 2 апреля Кабинет министров ввел более жесткие ограничения на время карантина, который будет действовать до 24 апреля минимум. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также ходить больше, чем по двое (за исключением сопровождения детей".
  • 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.
  • Правительство определило, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным. Алкоголь - под запретом.

Украинская правда
Темы: карантин Киев


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