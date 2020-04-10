Из-за границы возвращаются более 150 киевлян: их ждут 2 недели обсервации

В столице разместят на обсервацию почти 150 киевлян, вернутся из-за границы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 10 апреля

Прямая речь: "Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за рубежа. Среди граждан, которые возвращаются в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек в Киеве разместят на двухнедельную обсервацию".

Детали: Мэр отметил, что возвращает людей не город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены. Сейчас их 6. На одну из баз поселят киевлян, которые вернутся из-за границы.

Для контроля за соблюдением карантинных ограничений в Киеве усилят службу правоохранителей. В частности на выходных увеличат количество нарядов для патрулирования.

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Напомним: