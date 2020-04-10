Білорусам будуть продавати не більше 10 масок і 40 таблеток парацетомолу в одні руки

У Білорусі з 10 квітня по 1 липня аптечні мережі будуть відпускати не більше 10 медичних масок і 40 таблеток парацетомолу "в одні руки".

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я республіки

Дослівно: "У зв'язку з різко збільшеним попитом на деякі найменування лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів аптечного асортименту міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь встановлює з 10.04.2020 до 01 .07.2020 норми одноразової реалізації в аптеках населенню на деякі товари".

Під обмеження потрапили таблетки парацетамолу (200 мг і 500 мг), які в даний період часу будуть відпускати не більше ніж по 40 шт., а також лікарські засоби "Арпетол" (50 мг і 100 мг - будуть відпускатися не більше ніж по 40 таблеток ), "Флустоп" (не більше 10 шт), антисептичні лікарські засоби, в тому числі аптечного приготування (не більше 2 упаковок). Максимально по 10 штук будуть відпускатися медичні маски і пов'язки, по 5 пар - хірургічні рукавички.

У Білорусі за станом на 10 квітня померли 19 осіб з коронавірусом, загальне число інфікованих Covid-19 за весь час досягло 1981 людини (зростання на 495 у порівнянні з 9 квітня).

При цьому в міністерстві заявили, що "збільшення кількості хворих COVID-19 поступальне і контрольоване".

Після проходження лікування до п'ятниці, за даними Міністерства охорони здоров'я республіки, одужали 169 осіб (139 людей на 9 квітня).

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