Белорусам будут отпускать не более 10 масок и 40 таблеток парацетомола в одни руки

В Беларуси с 10 апреля по 1 июля аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетомола "в одни руки".

Источник: "Интерфакс-Запад" со сылкой на Минздрав республики

Дословно: "В связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента министерство здравоохранения Республики Беларусь устанавливает с 10.04.2020 до 01 .07.2020 нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары".

Под ограничения попали таблетки парацетамола (200 мг и 500 мг), которые в данный период времени будут отпускать не более чем по 40 шт., а также лекарственные средства "Арпетол" (50 мг и 100 мг - будут отпускаться не более чем по 40 таблеток), "Флустоп" (не более 10 шт), антисептические лекарственные средства, в том числе аптечного приготовления (не более 2 упаковок). Максимально по 10 штук будут отпускаться медицинские маски и повязки, по 5 пар - хирургические перчатки.

В Беларуси по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусом, общее число инфицированных Covid-19 за все время достигло 1981 человек (рост на 495 по сравнению с 9 апреля).

При этом в министерстве заявили, что "увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое".

После прохождения лечения к пятнице, по данным Минздрава республики, выздоровели 169 человек (139 человек на 9 апреля).

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