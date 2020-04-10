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Аваков заступился за Черновол и набросился на ГБР: Я такой же – приходите ко мне

Пятница, 10 апреля 2020, 17:22
Аваков заступился за Черновол и набросился на ГБР: Я такой же – приходите ко мне

Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за нардепа VIII созыва Татьяну Черновол, которой 10 апреля ГБР сообщило о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Источник: Facebook-страница министра 10 апреля

Прямая речь: "Адвокат Януковича, господин Бибиков (речь идет о заместителе директора ГБР Александре Бабикове - ред). Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести.

Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте.

А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно".

Детали: Министр пишет, что ему стыдно, что в Украине допустили дело против Чорновол: "Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев".

Он пишет, что Чорновол "талантливый журналист, эмоциональный политик" и даже ее друзья ее часто злятся на нее из-за жесткой риторики: "Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя".

Он считает действия против Чорновол "неадекватными и постыдными.

Аваков написал, что экс-нардеп проводила на передовой в самых горячих точках все время: "В Киев возвращалась выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение".

Он добавил, что подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт, а потом все оплакивали его гибель. По его словам, Чорновол отказалась от квартиры, как вдова погибшего – "зачем нам лишнее. Буду жить и дальше в хате с детьми и родителями".

Что было раньше: 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года. 

Следователи ГБР сообщили Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. У нее также изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Она назвала это репрессиями и попыткой переписать "историю Майдана".

Предыстория:

  • По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии Регионов" в центре Киева 18 февраля 2014 погиб инженер Владимир Захаров.
  • Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.
  • 25 декабря 2013 года Черновол сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.
  • Чорновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".

Украинская правда

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Темы: АваковГБРЧерновол Татьяна
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