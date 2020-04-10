Сенцов став на бік Чорновол: То був нещасний випадок
Колишній політв’язень із Криму Олег Сенцов відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
Джерело: Сенцов у Facebook
Пряма мова Сенцова: "Зараз "добрі" люди обвинувачують її в навмисному вбивстві людини 18 лютого 2014 року. Хоча усім давно відомо, що то був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпалений будівлі, відмовившись її залишати. Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс партії регіонів вже димів.
Деталі: Сенцов назвав Чорновол "однією з найактивніших борців з Януковичем". За його словами, нинішня влада "зливає до унітазу" усі досягнення Революції Гідності.
Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській, 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.
Слідчі ДБР повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
Вона назвала це репресіями і спробою переписати "історію Майдану".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за Чорновол.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, під час штурму протестувальниками центрального офісу "Партії Регіонів" у центрі Києва 18 лютого 2014 року загинув інженер Володимир Захаров.
- Тетяна Чорновол була журналісткою й активною учасницею Євромайдану і "Революції Гідності" наприкінці 2013-го – початку 2014 років. У грудні 2013 року її попереджали про можливий арешт.
- 25 грудня 2013 року на Чорновол вчинили замах на трасі під Києвом: біля села Гора чорний "Porsche Cayenne протаранив її "Chevrolet Aveo", а потім молодики побили її до втрати свідомості й залишили в кюветі.
- Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".