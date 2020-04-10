Сенцов став на бік Чорновол: То був нещасний випадок

2094 перегляди
П'ятниця, 10 квітня 2020, 18:13

Колишній політв’язень із Криму Олег Сенцов відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".

Джерело: Сенцов у Facebook

Пряма мова Сенцова: "Зараз "добрі" люди обвинувачують її в навмисному вбивстві людини 18 лютого 2014 року. Хоча усім давно відомо, що то був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпалений будівлі, відмовившись її залишати. Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс партії регіонів вже димів.

Деталі: Сенцов назвав Чорновол "однією з найактивніших борців з Януковичем". За його словами, нинішня влада "зливає до унітазу" усі досягнення Революції Гідності.

Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській, 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.

Слідчі ДБР повідомили Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Вона назвала це репресіями і спробою переписати "історію Майдану".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за Чорновол.

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, під час штурму протестувальниками центрального офісу "Партії Регіонів" у центрі Києва 18 лютого 2014 року загинув інженер Володимир Захаров.
  • Тетяна Чорновол була журналісткою й активною учасницею Євромайдану і "Революції Гідності" наприкінці 2013-го – початку 2014 років. У грудні 2013 року її попереджали про можливий арешт.
  • 25 грудня 2013 року на Чорновол вчинили замах на трасі під Києвом: біля села Гора чорний "Porsche Cayenne протаранив її "Chevrolet Aveo", а потім молодики побили її до втрати свідомості й залишили в кюветі. 
  • Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".

Українська правда
Теми: Сенцов Чорновол ДБР обшуки Майдан


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сенцов у річницю розстрілів Майдану: Нам знову пропонують домовитися з убивцями 20 лютого 2020, 08:28
Сенцов поставив кримчанам діагноз: Фантомний біль за Радянським Союзом 17 лютого 2020, 11:46
Трюдо зустрівся з Сенцовим у Канаді 5 лютого 2020, 10:05
Усі новини
Головні новини
Аваков заступився за Чорновол і накинувся на ДБР: Я такий же – приходьте до мене
Досить шастать: на Київщині заборонять ходити у громадських місцях на вихідні і Великдень
Нардепа Лероса допитали у справі про "плівки з братом Єрмака"
Третя область обмежила пересування на вихідні
Усі новини
Суспільство

Прибирання під час карантину: дезінфектори, прання, очищення поверхонь

Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати