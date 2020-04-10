Сенцов стал на сторону Чорновил: Это был несчастный случай

Бывший политзаключенный из Крыма Олег Сенцов отреагировал на обыски в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужа в офисе "Партии регионов" во время "революции достоинства".

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь Сенцова: "Сейчас "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженном здании, отказавшись его оставлять. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымился.

Детали: Сенцов назвал Чорновил "одной из самых активных борцов с Януковичем". По его словам, текущая власть "сливает в унитаз" все достижения революции Достоинства.

Что было раньше: 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.

Следователи ГБР сообщили Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. У нее также изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Она назвала это репрессиями и попыткой переписать "историю Майдана".

Позже Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за Черновол.

Предыстория:

По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии Регионов" в центре Киева 18 февраля 2014 погиб инженер Владимир Захаров.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.

25 декабря 2013 года Черновол сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.

Чорновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".