Сенцов стал на сторону Чорновил: Это был несчастный случай

1442 просмотра
Пятница, 10 апреля 2020, 18:13

Бывший политзаключенный из Крыма Олег Сенцов отреагировал на обыски в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужа в офисе "Партии регионов" во время "революции достоинства".

Источник: Сенцов в Facebook

Прямая речь Сенцова: "Сейчас "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженном здании, отказавшись его оставлять. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымился.

Детали: Сенцов назвал Чорновил "одной из самых активных борцов с Януковичем". По его словам, текущая власть "сливает в унитаз" все достижения революции Достоинства.

Что было раньше: 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года. 

Следователи ГБР сообщили Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. У нее также изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Она назвала это репрессиями и попыткой переписать "историю Майдана".

Позже Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за Черновол.

Предыстория:

По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии Регионов" в центре Киева 18 февраля 2014 погиб инженер Владимир Захаров.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.

25 декабря 2013 года Черновол сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.

Чорновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".

Украинская правда
Темы: Сенцов Черновол ГБР обыски Майдан


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцов в годовщину расстрелов Майдана: Нам снова предлагают договориться с убийцами 20 февраля 2020, 08:28
Сенцов поставил крымчанам диагноз: Фантомная боль по Советскому Союзу 17 февраля 2020, 11:46
Трюдо встретился с Сенцов в Канаде 5 февраля 2020, 10:05
Все новости
Главные новости
Аваков заступился за Черновол и набросился на ГБР: Я такой же – приходите ко мне
Хватит шастать: на Киевщине запретят ходить в общественных местах на выходные и Пасху
Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"
Третья область ограничила передвижение на выходные
Все новости
исследование

Как долго коронавирус живет на медицинских масках, банкнотах и одежде

советы

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів