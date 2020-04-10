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Чорновол: Я ще буду генпрокурором

П'ятниця, 10 квітня 2020, 22:37
Чорновол: Я ще буду генпрокурором

Колишня журналістка та екснардеп Тетяна Чорновол, коментуючи оголошену їй підозру, заявила, що ще буде генеральним прокурором.

Джерело: її сторінка у Facebook

Деталі: Чорновол перелічила усі статті Кримінального кодексу, які їй інкримінують "за Майдан":

"1) ст. 115 умисне вбивство з кількома  обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)

2) ст. 170 перешкоджання діяльності Партії регіонів - 3 роки

3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років

4) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років

5) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років

6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років

7) ст. 125 умисне легке

8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами - 5 років

Пряма мова: "Я пройду ці випробування... Я ще  буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила  страту".

Передісторія:

  • Слідчі ДБР на світанку провели обшук у Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
  • Після цього бюро повідомилио їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • За Чорновол заступився Аваков — "я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте".
  • Також на її захист став колишній президент Петро Порошенко.

Українська правда

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Теми: Чорновол ТетянаДБРМайданкримінал
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