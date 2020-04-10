Чорновол: Я ще буду генпрокурором
Колишня журналістка та екснардеп Тетяна Чорновол, коментуючи оголошену їй підозру, заявила, що ще буде генеральним прокурором.
Джерело: її сторінка у Facebook
Деталі: Чорновол перелічила усі статті Кримінального кодексу, які їй інкримінують "за Майдан":
"1) ст. 115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст. 170 перешкоджання діяльності Партії регіонів - 3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років
4) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років
5) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років
7) ст. 125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами - 5 років
Пряма мова: "Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту".
Передісторія:
- Слідчі ДБР на світанку провели обшук у Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
- Після цього бюро повідомилио їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- За Чорновол заступився Аваков — "я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте".
- Також на її захист став колишній президент Петро Порошенко.