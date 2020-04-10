Чорновол: Я еще буду генпрокурором
Бывшая журналистка и экс-нардеп Татьяна Чорновол, комментируя объявленное ей подозрение, заявила, что еще будет генеральным прокурором.
Источник: ее страница в Facebook
Детали: Чорновол перечислила все статьи Уголовного кодекса, которые ей инкриминируют "за Майдан":
"1) ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно)
2) ст. 170 препятствование деятельности Партии регионов - 3 года
3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет
4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет
5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет
6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет
7) ст. 125 умышленное легкое
8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет
Прямая речь: "Я пройду эти испытания... Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь".
Предыстория:
- Следователи ГБР на рассвете провели обыск у Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции достоинства".
- После этого бюро сообщилио ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- За Черновол заступился Аваков — "я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте".
- Также на ее защиту встал бывший президент Петр Порошенко.