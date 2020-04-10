Чорновол: Я еще буду генпрокурором

Бывшая журналистка и экс-нардеп Татьяна Чорновол, комментируя объявленное ей подозрение, заявила, что еще будет генеральным прокурором.

Источник: ее страница в Facebook

Детали: Чорновол перечислила все статьи Уголовного кодекса, которые ей инкриминируют "за Майдан":

"1) ст. 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно)

2) ст. 170 препятствование деятельности Партии регионов - 3 года

3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет

4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет

5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет

6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет

7) ст. 125 умышленное легкое

8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет

Прямая речь: "Я пройду эти испытания... Я еще буду генпрокурором. Было и хуже. В 2013 я даже пережила казнь".

Предыстория: