Рада может собраться на еще одно заседание в среду – источники

Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля.

Источник: собеседник УП во фракции "Слуга народа"

Детали: По словам источника, глава фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах "Слуги народа", чтобы депутаты были готовы на среду прийти в Раду, потому что может быть еще одно заседание.

Дословно источник: "Давид написал, что будет в среду. Но по каким вопросам, пока неясно".

Детали: Позже источник сообщил, что, скорее всего, на заседании в среду будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков экс-владельцам (так называемый "антиколомойский").

Также, по данным УП, депутаты от "Слуги народа" уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.

Что предшествовало: 10 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00.

Среди прочего, на заседании должны рассматривать законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который уже внесен в парламент.

Предыстория: