Рада может собраться на еще одно заседание в среду – источники
Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля.
Источник: собеседник УП во фракции "Слуга народа"
Детали: По словам источника, глава фракции Давид Арахамия написал в закрытых чатах "Слуги народа", чтобы депутаты были готовы на среду прийти в Раду, потому что может быть еще одно заседание.
Дословно источник: "Давид написал, что будет в среду. Но по каким вопросам, пока неясно".
Детали: Позже источник сообщил, что, скорее всего, на заседании в среду будет рассматриваться законопроект о невозвращении банков экс-владельцам (так называемый "антиколомойский").
Также, по данным УП, депутаты от "Слуги народа" уже предупреждают о возможном проведении заседания в среду представителей других фракций.
Что предшествовало: 10 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00.
Среди прочего, на заседании должны рассматривать законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который уже внесен в парламент.
Предыстория:
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.