Справа Чорновол: Порошенко звинуватив ДБР у брехні

Експрезидент Петро Порошенко звинувачує ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти екснардепа Тетяни Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.

Джерело: Порошенко в Facebook

Деталі: Він заявив, що "ДБР бреше", коли заявляє про те, що на момент підпалу офісу "Партії Регіонів" жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку не було, тому Чорновол не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу.

Пряма мова Порошенка: "18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці".

"Чому бреше ДБР? Теперішня влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником Державного Бюро Репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого "ростовського" клієнта.

Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол — це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це — намагання влаштувати російське судилище над всіма учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це — ознака реваншу. Це — спроба переписати історію під диктовку Кремля".

Що передувало: 11 квітня Державне бюро розслідувань заявило, що слова екснардепки Тетяни Чорновол стосовно причин підпалу офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року є недостовірними.

ДБР зазначило, що Чорновол пояснювала підпал офісу "Партії Регіонів" намаганням відтягнути увагу "тітушек" після того, як відбулися вбивства в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку, однак на момент підпалу у проміжок часу з 11 до 12 години жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку не було.

Передісторія:

Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".

Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.

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